DSİ, 69 yıldır tarımsal sulama hizmeti veriyor

DEVLET Su İşleri Genel Müdürlüğü, 69. yılında 'Su Vatandır' anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. DSİ'nin, su kaynaklarının planlaması, yönetimi ve geliştirilmesinden sorumlu kuruluş olduğuna işaret edilerek, "Tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyet yürüten DSİ, başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere, hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atıksu arıtımı, taşkın kontrolü gibi geniş bir yelpazede mühendislik yapılarını milletimizin hizmetine sunmaktadır" denildi.

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