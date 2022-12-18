Evde bakım yardımları hesaplara yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, toplam 1 milyar 885 milyon lira tutarında evde bakım yardımının hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi. Yanık, ailelerinin yanında kalan engellilere, gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını belirtti. Evde bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve çalışamayan vatandaşların desteklendiğini anımsatan Bakan, hak sahibi başına aylık 3 bin 336 lira ödendiğini ve bu ay 565 bin kişinin bu yardımdan yararlandığını açıkladı.

AİLELERE DESTEK

İhtiyaç sahibi hanelerdeki ve korunma altındaki öğrencileri kapsayan destek programına da değinen Yanık, "En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi hanelerimize, her yıl eğitim süresince aylık 300 lira destek sağlayacağız. Türkiye'de otorite kurumlar tarafından açıklanan ve uluslararası üniversite sıralamasında ilk 500'e giren üniversitelere yerleşmeye hak kazanan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yol, barınma ve burs desteği vereceğiz" dedi.