Hazır giyimden 11 ayda 19.5 milyar dolar ihracat

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu yılın 11 ayında 19 milyar 501 milyon dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek Ocak-Kasım dönemi ihracatına imza attı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, Kasım'da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1.9 artarak 21.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ocak- Kasım 2022'de ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 13.9 artarak 231.2 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 253.4 milyar doları aştı.

İZMİR ÜÇÜNCÜ SIRADA

Sektör, Ocak-Kasım 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.8 artışla 19 milyar 501 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektörün geçen ayki ihracatının 1.1 milyar dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı. Onu 113 milyon dolarla İzmir ve 104 milyon dolarla Bursa takip etti. Bu yılın Ocak-Kasım dönemindeki 19.5 milyar dolarlık ihracatın da 13.5 milyar doları İstanbul'dan, 1.6 milyar doları Bursa'dan ve 1.3 milyar doları İzmir'den gerçekleştirildi. Geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke 268 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 175 milyon dolarla İspanya ve 131 mil