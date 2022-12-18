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Haberler Ekonomi Kayseri Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak

Kayseri Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak

Kayseri Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alımı için ilan yayımladı.

18.12.2022, 09:41

Kayseri Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "İlanımız 16.12.2022 Tarihli ve 32045 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmış Olup; Son Başvuru Tarihi 30.12.2022 Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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