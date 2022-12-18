Mandalina ihracatında hedef 650 milyon dolar

Sonbahar ve kışın sevilen meyvesi mandalina sezonu yüksek rekolteyle kapatıyor. Türkiye'de mandalinanın en fazla üretildiği İzmir'de Ekim sonunda başlayan hasat sürüyor. Kentte geçen yıl 90 bin ton civarında olan mandalina üretim miktarının bu sezon 180 bin tonu aşması bekleniyor. İzmir mandalinasının yüzde 75'i ihracata giderken iç pazardaki talep de üreticinin bereketli bir sezon geçirmesini sağladı.

5 YILIN EN İYİ SEZONU

Dünya mandalina ihracatında üçüncü sıradaki Türkiye, 2021'de 72 ülkeye 930 bin ton ve 453 milyon dolarlık mandalina ihracatı gerçekleştirdi. Mandalinanın bu yıl ise 650 milyon dolarlık döviz getirmesi bekleniyor. İzmir Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı İbrahim Erdallı, kentte 50 bin dekar alanda ağırlıklı olarak satsuma yetiştiriciliği yapıldığını, üretimin Selçuk, Seferihisar ve Menderes'te yoğunlaştığını söyledi. Geçen yıl iyi bir rekolte beklerken mevsimsel koşullar nedeniyle 90 bin tonda kaldıklarını kaydeden Erdallı, bu yıl rekoltenin beklentilerini aştığını kaydetti. "Mandalina, son 5 yılda hem fiyat hem yüksek rekolteyle üreticiyi sevindirdi" diyen Erdallı, fiyat istikrarına İzmir mandalinasına dış talebin de katkı sağladığını vurguladı.