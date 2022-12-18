"Salı günü asgari ücrette uzlaşmaya varacağız"

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere dün Erzurum'a giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ilçe belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan Bakan Bilgin, "Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız. Asgari ücret sosyal devletin çalışanları koruduğu bir ücrettir. Evet asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçilerini koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de temel fonksiyonumuz budur. Birçok sorunu çözdük, bunu da çözeceğiz" diye konuştu.

'OLUMLU HABERİ PAYLAŞACAĞIZ'

Asgari ücret konusunda salı gününden sonra Türkiye için olumlu bir uzlaşma haberini paylaşacaklarını umut ettiklerini dile getiren Bakan Vedat Bilgin, "Emekçilerimizi koruyan, onları tatmin eden, hayat şartlarını aşmalarına katkı yapacak bir ücret seviyesinde, Türkiye rahat bir nefes alır diye düşünüyorum" dedi.

HİÇ RAKAM AÇIKLANMAMIŞTI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı 20 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek. İlk iki toplantıda asgari ücrete ilişkin bilgiler ve gündeme gelen ücretler paylaşılmadı. Görüşmelerle ilgili, rakamın telaffuz edilmediği bir açıklama, Türkİş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak tarafından yapılmıştı. İstenen verilerin gelmesiyle birlikte üçüncü toplantıda asgari ücrete ilişkin rakamın ortaya çıkması bekleniyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 5500 LİRA

2022 yılının Temmuz ayından sonrası için kararlaştırılan asgari ücret 5500 lira olmuştu. Bu rakamın üzerine yapılacak zam ile yeni asgari ücret belirlenmiş olacak.