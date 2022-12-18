Sanayinin ithal ettiği parçalar KOBİ’lerden

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yürütülen 'Milli Teknoloji Hamlesi' çerçevesinde, büyük üreticilerin tedarik zincirlerini daha fazla yerlileştirmek için çalışma yürüttüklerini bildirdi. Kurt, Tedarikçi Geliştirme Programı'nın, gelecekte KOSGEB'in güçlü bir kanadını oluşturacağını söyledi. İşletmelerin ihtiyacı olan KOBİ altyapısını güçlendireceklerini aktaran Kurt, "Büyük firmalarımızın tedarik zincirine daha fazla KOBİ'nin katılmasını ve parçaların yerli üretilmesini sağlayacağız" dedi.

DİĞER