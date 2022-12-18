Son dakika: Bakan Bilgin’den flaş EYT ve asgari ücret açıklaması

Bakan Bilgin'in açıklamalarında satır başları şöyle:

"İşverenlerimizin, ve işletmelerimizin ödeyebileceği bir ücret seviyesi olması. İşletme olmazsa, işveren olmazsa işçi olmaz. İşçimize rahat nefes aldıracak, tahribatı onaracak bir asgari ücret seviyesinin de bu uzlaşmada belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bizim aralık içinde bitirip inşallah teknik çalışmaları bitirdikten sonra Meclis'te arkadaşlarımızla ve yüce Meclis'in kararına sunacağımız çalışmalar EYT ile ilgili tamamlanmak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için 8 eylül 99 öncesi olduğu için o yıl falan işletmede çalışmış sigortalı işçilerde bu çok yaygın, kayıt dışında kalanların da kayıt içine alınması, dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız sürüyor."

Yurt dışından çalışanların talepleri var. Bugünlerde yurt dışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışma var. Tüm bunları bitireceğiz inşallah, o konuda da gerekli tedbirleri alıyoruz. Onlardan birisi de kıdem tazminatının ödenmesi konusunda KGF'de bir kredi verilmesi, Maliye Bakanı Nebati Bey ile bu konuda görüştük. Kamuoyuna yansıdı. İlk toplantıdan itibaren işverenlerimizden başta TİSK olmak üzere odalardan bu talep gelmişti. Sayın Bakana kredi konusunda çözdük. Süreç başladığı zaman bunlarda herhangi bir aksama olmayacak.

Sosyal problemler ekonomide problemlerin yoğunlaştığı döenmde daha fazla ön plana çıkıyor. Asgari ücret neden bu kadar gündeme geliyor. Konjonktürel ortam. Bunların tahribatlarının meydana getirdiği zararları ortadan kaldırmak bizim sosyal politika tedbirleriyle yapacağımız işlerdir. En önemli sosyal politika araçlarından birisi asgari ücret, toplu sözleşmedir. Bu mekanizmaları harekete geçirerek sorunları çözeceğiz."

EYT’liye emeklilik hesabı