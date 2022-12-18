Susurluk Şeker Fabrikası, kapasite artırımıyla işçi ve üreticiye kazandırdı

Balıkesir Susurluk'ta açılışı 1955'te yapılan şeker fabrikasında kapasite artırımı üretime de yansıdı. Balıkesir- Bursa kara yolunda 21 bin 322 metrekare alanda faaliyet gösteren, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ bünyesindeki Susurluk Şeker Fabrikası'nda 21 Ekim'de başlayan kampanya sürecinde daha önce 6 bin ton olan günlük pancar işleme kapasitesi 7 bin tona çıkarıldı.

45 BİN TON ŞEKER

Geçen yıl kampanyanın ilk 50 gününde 280 bin ton pancar işlenip 35 bin ton şeker üreten fabrikada, bu yıl aynı sürede 350 bin ton pancar işlenerek 45 bin ton şeker elde edildi. Kampanya döneminde istihdamı da artıran fabrikada 120 bin ton küspe ve 15 bin ton melas üretildi. Pancarın çoğunluğunu İç Anadolu'daki çiftçilerden temin eden fabrika, Balıkesir, Bursa, Manisa ve Çanakkale'de yapılan girişimlerle gelecek yıl bölgeden 500 bin ton pancar almayı hedefliyor. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü Kürşad Erdoğan, kampanya döneminde yoğun çalışmayı sürdürdüklerini ve kapasite artırımına gittiklerini belirterek, "Bu sezon 7 bin ton günlük kapasiteyle üretim gerçekleştirdik. Bu, son 15-20 yılın en iyi değeri. Bu süreçte 45 bin ton şeker üreterek ülkemize katma değerde bulunduk" dedi.