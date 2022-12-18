Türk fuarcılık sektöründe verimli bir sezon sevinci

TÜRKİYE Fuar Yapımcıları Derneği Başkan Yardımcısı İlhan Ersözlü, 2022'nin Türkiye'de fuarcılık açısından müthiş büyümeyle geçtiğine dikkati çekerek, TÜYAP fuarlarının bu yıl yüzde 40'lık büyüme gösterdiğini söyledi. Ersözlü, şöyle konuştu: "Batı ile kıyasladığımızda çok daha iyi durumdayız. Batı'da fuarların bir kısmı yapılamıyor ya da yapılan ölçekler çok düşük. 2023 fuar takvimi hazır. Şu anda 350 civarında fuar 2023'te yapılacak."

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