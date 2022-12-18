  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Türk fuarcılık sektöründe verimli bir sezon sevinci

Türk fuarcılık sektöründe verimli bir sezon sevinci

18.12.2022

Türk fuarcılık sektöründe verimli bir sezon sevinci
TÜRKİYE Fuar Yapımcıları Derneği Başkan Yardımcısı İlhan Ersözlü, 2022'nin Türkiye'de fuarcılık açısından müthiş büyümeyle geçtiğine dikkati çekerek, TÜYAP fuarlarının bu yıl yüzde 40'lık büyüme gösterdiğini söyledi. Ersözlü, şöyle konuştu: "Batı ile kıyasladığımızda çok daha iyi durumdayız. Batı'da fuarların bir kısmı yapılamıyor ya da yapılan ölçekler çok düşük. 2023 fuar takvimi hazır. Şu anda 350 civarında fuar 2023'te yapılacak."
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA