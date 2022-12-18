Türk fuarcılık sektöründe verimli bir sezon sevinci
18.12.2022
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TÜRKİYE Fuar Yapımcıları Derneği Başkan Yardımcısı İlhan Ersözlü, 2022'nin Türkiye'de fuarcılık açısından müthiş büyümeyle geçtiğine dikkati çekerek, TÜYAP fuarlarının bu yıl yüzde 40'lık büyüme gösterdiğini söyledi. Ersözlü, şöyle konuştu: "Batı ile kıyasladığımızda çok daha iyi durumdayız. Batı'da fuarların bir kısmı yapılamıyor ya da yapılan ölçekler çok düşük. 2023 fuar takvimi hazır. Şu anda 350 civarında fuar 2023'te yapılacak."