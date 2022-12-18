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Haberler Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 Sözleşmeli Personel İstihdam Edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 Sözleşmeli Personel İstihdam Edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 Sözleşmeli Personel alımı için ilan yayımladı.

18.12.2022, 09:37

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 Sözleşmeli Personel İstihdam Edecek

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, " 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 224 (iki yüz yirmi dört) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. " ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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