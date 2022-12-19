Adalet Bakanlığı 15 stajyer kontrolör alımı yapacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Bakanlığımız merkez teşkilâtında genel idare hizmetleri sınıfında yer alan 8 inci ve 9 uncu dereceli on beş (15) adet stajyer kontrolör kadrosuna Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır." dendi.



ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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