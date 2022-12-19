Bakan Nebati ’Hayırlı olsun’ diyerek duyurdu: Dev finansman paketi geliyor!

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Hazine destekli kefalet sistemi hakkında bir paylaşımda bulundu. Bakan Nebati, kefalet sistemi kapsamında başlangıçta 200 milyar TL kefalet imkanı karşılığında 250 milyar TL'lik finansman sağlandığını bildirdi.

"İŞLETMELERİMİZE 250 MİLYAR TL'LİK FİNANSMAN SAĞLADIK"

Nebati, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini duyurduğu Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında başlangıçta 200 milyar TL kefalet imkanı karşılığında sağladığımız yaklaşık 250 milyar TL'lik finansman KOBİ'lerimiz başta olmak üzere tüm işletmelerimize hayırlı olsun!

"İSTİKRARLI İHRACAT ARTIŞININ SÜRDÜRÜLMESİNDE KARARLIYIZ"

Ülkemizin üretim ve istihdam kapasitesini geliştirerek yüksek düzeyde katma değer üretilmesini ve selektif kredi politikamız kapsamında Türkiye Ekonomi Modelinin temel amaçlarından biri olan istikrarlı ihracat artışının sürdürülmesini sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.