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Haberler Ekonomi Denizli Büyükşehir’in desteği maliyeti azalttı

Denizli Büyükşehir’in desteği maliyeti azalttı

19.12.2022

Denizli Büyükşehir’in desteği maliyeti azalttı
DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde çiftçilere dağıtılan sertifikalı tohumlar toprakla buluştu. Çiftçiler 1.525 ton sertifikalı buğday, arpa ve yem bitkisi tohumunun ekim işlemini tamamladı. Tohum desteğinin çiftçinin önünü açtığını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizlili çiftçiler için tüm imkanlarını seferber etmeye devam ettiklerini vurguladı. Zolan, sağladıkları desteklerle çiftçilerin maliyetlerinin düşeceğini söyledi.

■ SEBAHATTİN ALP
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