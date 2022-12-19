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Haberler Ekonomi Girişimci kadınlar zirvesi İstanbul’da

Girişimci kadınlar zirvesi İstanbul’da

19.12.2022

Girişimci kadınlar zirvesi İstanbul’da
AK Parti, ekonomik büyümede "Ben de varım" diyen girişimci kadınları "Kadın Emeği Zirvesi"nde buluşturacak. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının, 81 ilde gerçekleştirdiği "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" programlarının finali bugün İstanbul'daki "Kadın Emeği Zirvesi" ile yapılacak. Zirveye başarı hikayeleriyle ilham veren, ülkesine üreterek değer katan kadınlar da katılacak. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, devletin eğitim ve finans desteklerinden kadınların haberdar olmasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.
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