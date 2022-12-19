İşçimize rahat nefes aldıracak bir asgari ücret olacak

Milyonlarca çalışan yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararı bekliyor. Asgari ücretin artmasıyla birlikte ücret, maaş geliri elde eden bütün çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı da artacak. Asgari ücretten yüksek alanların hem maaşları şirketleri tarafından yeniden belirlenirken, brüt üzerinden alanların vergileri azalacak. Böylece çifte kazanç sağlanacak.



UZLAŞMAYA VARACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarınki Komisyon toplantısında çalışanları koruyan ücret seviyesinde uzlaşmaya sağlanacağına inandığını söyledi. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'ı ziyaretinde konuşan Bilgin, "Emekçileri enflasyon baskısından kurtaracak ve işverenlerin ödeyebileceği bir ücret seviyesinin olması için çalışıyoruz. İşletmeleri ayakta tutacak, işçimize rahat nefes aldıracak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye enflasyon üstü ortamda yaşıyor. Bu geçecektir ama bu konjonktürel durumun da verdiği tahribatlar vardır. Bunları onarmak, tahribatların meydana getirdiği zararları ortadan kaldırmak, bizim sosyal politika tedbirleriyle yapacağımız işlerdir" diye konuştu. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları, TÜİK temsilcilerinden istenen ilave verilerin görüşüleceği toplantıda, işçi ve işveren tarafı rakamlar üzerinden pazarlık edecek.





PAZARLIKLAR YAPILACAK

Bugüne kadar asgari ücrette 4 senaryo ön plana çıkıyor. Net asgari ücret 8 bin lira (brüt 9 bin 412 lira) olursa işverene maliyeti de 11 bin 59 lira, 8 bin 250 lira (brüt 9 bin 706 lira) olursa işverene maliyeti 11 bin 404 lira, 8500 lira olursa (brüt 10 bin lira) işverene maliyeti 11 bin 750 lira olacak. Asgari ücretin 8 bin 750 liraya çıkarılması durumunda brüt 10 bin 294 lira olup maliyeti de 12 bin 95 liraya yükselecek. Türk-İş, pazarlığın açlık sınırı 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını istiyor. Bunun yanında, refah payı ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyor. Gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması da Türk-İş'in pazarlık masasına taşıdığı konular arasında bulunuyor. TİSK ise asgari ücrete dair rakam paylaşmamakla birlikte, temel olarak işçilerin ve işverenlerin gözetildiği dengeli bir asgari ücretten yana tutum sergiliyor.



EYT'DE KIDEM TAZMİNATI İÇİN KREDİ SORUNUNU ÇÖZDÜK

EMEKLİLİKTE yaşa takılanlar (EYT) konusuna ilişkin de teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Bilgin, "Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için özellikle özel sektörlerde çalışan sigortalı işçilerde bu çok yaygın. Bunların herhangi bir kaybı olmasın, kayıt dışında kalanların da kaydının alınması, dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor." dedi. Bugünlerde yurt dışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışma olduğunu dile getiren Bilgin, şunları kaydetti: "Yurt dışından çalışanların ya da Türkiye'de çalışmış sonra yurt dışına gitmiş olan işçilerimizin talepleri var. Bugünlerde yurt dışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışma var. İnşallah bütün bunları bitireceğiz. O konuda da tedbirleri alıyoruz. Kıdem tazminatının ödenmesi için KGF'den bir kredi verilmesi konusunu Maliye Bakanımız Nureddin Nebati bey ile çözdük. Süreç başladığı zaman bunlarda herhangi bir sorun olmayacak. Bu meseleleri çözerek Türkiye ilerleyecek."

YARI ZAMANLI ÇALIŞANA DA VERGİ İSTİSNASI İMKANI

YARI zamanlı çalışanlara ücret ödemeleri, yeni işe başlayan ve işten ayrılan hizmet erbabına saat, gün sayısı dikkate alınarak verilen ücrete de istisna tam olarak uygulanacak. Eksik günü olanlar, part-time çalışanlar da vergi istisnasından yararlanacak. Vergi istisnası prim gününe oranlanarak uygulanacak. Vergi istisnası birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacak.

HAZAL ATEŞ