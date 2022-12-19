Zincir marketlerin son hedefi Boron

Enflasyonla topyekun mücadele sürerken, fahiş fiyat ve fırsatçılara karşı kamu iştirakleri tarafından uygun fiyatlarla piyasa sürülen ürünlerin satışını baltalamak için de türlü oyunların devreye sokulduğu anlaşıldı. Eti Maden'in ürettiği Boron marka bulaşık ve çamaşır deterjanları tüm sektörde fiyatları ortalama olarak yüzde 40 aşağıya çekerken, zincir marketlerin diğer markaların satışına engel olduğu gerekçesiyle Boron'ları raflara çıkarmadığı anlaşıldı. Eti Maden bu tespit üzerine tüm marketleri uyarırken, "Vatandaşın uygun fiyatlı çamaşır ve bulaşık deterjanı almasına kimsenin engel olamayacağına" dikkat çekildi. Eti Maden bu kapsamda boron.com. tr'yi devreye alarak deterjanların bu kanaldan satışına ağırlık verecek. 2019 yılında piyasaya sunulan Boron çamaşır deterjanları ve 2020 sonunda piyasa sunulan bulaşık deterjanları ile yaklaşık 3 milyar liranın vatandaşın cebinde kalması sağlanırken, deterjan sektöründe genel fiyatların da yüzde 40 aşağıya çekilmesi sağlandı.

REKABETE HİLE BULAŞTI

Öte yandan Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, "Omo" adlı deterjan markasının reklamlarda kullandığı "en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır" ifadesinin ispatlanamadığını öne sürdü. Bakanlık firmaya 155 bin 712 lira idari para cezası keserek, reklamlarını durdurma kararı aldı.



■ BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA