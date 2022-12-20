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Haberler Ekonomi Bakan Varank, Aydın’a ödül törenine gelecek

Bakan Varank, Aydın’a ödül törenine gelecek

20.12.2022

Bakan Varank, Aydın’a ödül törenine gelecek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aydın'da 23 Aralık'ta düzenlenecek 8. Verimlilik Proje Ödül Töreni'ne katılacak. Aydın Sanayi Odası yönetimi geçtiğimiz ay ziyarette bulunduğu Bakan Varank'ı Aydın'a davet etmişti. Varank'ın talimatıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü 2022 Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması'nda dereceye giren işletmelere ödüllerinin verileceği 8. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni'nin Aydın'da yapılması kararlaştırıldı.

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