İklimlendirmede ihracat 6 milyar doları geçti

TÜRKİYE iklimlendirme sanayisinin ihracatı, Ocak- Kasım 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.4 artarak 6 milyar 93 milyon dolar oldu. TİM verilerine göre Kasım ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1.9 yükselerek 21.9 milyar dolar gerçekleşti. İhracat, yılın 11 ayında ise yüzde 14 artışla 231 milyar dolara ulaştı. Kasım'da iklimlendirme sanayisinin ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.3 artarak 599.8 milyon dolar oldu. 11 aylık ihracat ise 6 milyar 93 milyon dolar oldu.

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