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Haberler Ekonomi İstanbul Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

20.12.2022, 09:24 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022, 09:47

İstanbul Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İstanbul Üniversitesi birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri" uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alacağını duyurdu.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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