Altınbaş Üniversitesi 26 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

İlan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,Altınbaş Üniversitesi şu açıklamayı yaptı:

"Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. Maddesine göre öğretim görevlisi ve 50/d maddesine göre araştırma görevlisi ataması yapılmak üzere "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır."

Başvuru şartları ise ilan detaylarında verildi.