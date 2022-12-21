Asgari ücrette 9 bin TL pazarlığı! Gözler Erdoğan’a çevrildi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere dün üçüncü kez toplandı. Asgari ücret işçi tarafından talep ettiği uz 9 bin lirada düğümlendi, gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.

Toplantının e ardından TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "TÜRK-İŞ'in resmi teklifi 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız" dedi.

MİLYONLARIN GÖZÜ BEŞTEPE'DE

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde üçüncü kez toplandı.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon bir araya geldi.

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: TEKLİFİMİZ 9 BİN TL

Komisyonda işçileri temsil eden TÜRK-İŞ'in Başkanı Ergün Atalay, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Atalay, "20 gündür süren bir süreç, arkadaşlar üçüncü toplantıyı yaptılar. Beni de buraya çağırdılar. TÜRK-İŞ 40 senedir bir araştırma yapıyor. Ayın birinde TÜRK-İŞ'in açlık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk sınırı 10 bin TL. Böyle bir ifade kullanmıştık, bu ifade üzerinden 20 gündür TÜRK-İŞ'in teklifi 7 bin 785 TL dendi. Bizim bu zamana kadar hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey'e, Komisyon'a söyledim. TÜRK-İŞ'in resmi teklifi 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız" dedi.

ŞU ANDA MALİYET 7 BİN 603 TL

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, bin 3 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

9 BİN TL OLURSA YÜZDE 64 ZAM GELMİŞ OLACAK

Net asgari ücretin 8 bin TL olması halinde temmuz ayında belirlenen 5 bin 500 TL'ye göre yüzde 45, Ocak ayındaki 4 bin 253 TL'ye göre ise yüzde 88 oranında artış yapılmış olacak. Net asgari ücretin 8 bin 500 TL'ye çıkartılması temmuza göre yüzde 55, Ocak ayına göre yüzde 100 artış anlamına gelecek. Net ücretin 9 bin TL olması o halinde ise artış oranı temmuz ayına göre yüzde 64, Ocak ayına göre de yüzde 112'ye ulaşacak.

4 SAAT SÜRDÜ

Komisyon toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantı sürerken Türk-İş Başkanı Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in odasında bir araya geldi. Buradaki görüşmeden de uzlaşı çıkmadı. Atalay kameranın karşısına geçerek 9000 lira talebini dile getirdi. Masada uzlaşı sağlanamayınca telefon trafiği başladı.

KAVLAK: 9 BİNDEN AŞAĞI İNME ŞANSIMIZ YOK

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak şu değerlendirmede bulundu: Komisyonun çalışmaları son derece olumlu geçti. Sayın Bakanın verdikleri ılımlı hava ile birlikte Türk İş Başkanlar kurulu toplandı. Türk İş Yönetim Kurulu olarak bir araya geldik 9 bin lira rakamını ortaya koyduk. Sayın Başkanla telefon görüşmesi yaptık, TİSK'in Başkanı Sayın Bakan'ın yanındaydı, bizi de davet etti. Israrla sormamıza rağmen ne bakanlık ne işverenler elini göstermedi. Toplantı yeterince uzadı. Oradan ayrıldık ve Bakanlıkta söylediğimiz 9 bin lira t eklifini Sayın Başkan basına açıkladı. Önemli olan paranın alım gücünün korunmasını söylemiştik. Bu çerçevede Sayın Bakanımız ya da işveren temsilcilerimiz bizim teklifimizin karşısında herhangi teklifte bulunmuş olsaydı oradan ayrılmazdık. Artık son noktaydı bizim için. Bize tekrar davet gelirse, toplantıya katılırsak masanın üzerinde 9 bin lira var. Bunun altına düşüleceğini sanmıyorum. Bakanlık ve işveren tarafı kabul ederse her zaman hazırız. Mutabakatla imzalarız, 9 binin altına maalesef düşme şansımız yok.