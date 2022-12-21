Çırak ve kalfa sayısı 1.2 milyona ulaştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinin 2 milyarlık bir üretim kapasitesine ulaştığını açıklayarak, "Okullarda kazanç sağlayan ve ailelerini geçindiren öğrenciler var" dedi. Mesleki gelişimle ilgili bilgiler paylaşan Özer, "Biz, 159 binden aldığımız çırak-kalfa sayısını bir yıl dolmadan 1 milyon 200 bine ulaştırdık. Meslek liseleri 2 milyarlık bir üretim kapasitesine ulaştı. Okullarda kazanç sağlayan ve ailelerini geçindiren öğrenciler var. (Şu anda Mesleki Eğitim Merkezi'ne başlayan öğrenci her ay asgari ücretin yüzde 30'u (bin 650) kadar, üçüncü yılın sonunda ise asgari ücretin yarısı kadar (2 bin 750) ücret alıyor. Ödemeleri devlet üstleniyor" dedi.

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