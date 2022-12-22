  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Dokuz Eylül Üniversitesi 10 Araştırma Görevlisi alıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi 10 Araştırma Görevlisi alıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi 10 Araştırma Görevlisi almak üzere ilan açtı.

22.12.2022, 09:42

Dokuz Eylül Üniversitesi 10 Araştırma Görevlisi alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Dokuz Eylül Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA