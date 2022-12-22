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Haberler Ekonomi Eğlence vergisi yürürlükten kaldırıldı

Eğlence vergisi yürürlükten kaldırıldı

22.12.2022

Eğlence vergisi yürürlükten kaldırıldı
Belediyelerin yüzde 10 olarak aldıkları eğlence vergisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte kaldırıldı. Karara göre; film gösterimi, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı yüzde 0 olarak belirlendi. Kararın 2464 Belediye Gelirleri Kanunun 21'inci maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili ekli kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur kanunun 96'ncı maddesinin (c) fıkrası gereğince karar verildi. Karar 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.
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