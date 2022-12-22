Eğlence vergisi yürürlükten kaldırıldı

Belediyelerin yüzde 10 olarak aldıkları eğlence vergisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte kaldırıldı. Karara göre; film gösterimi, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı yüzde 0 olarak belirlendi. Kararın 2464 Belediye Gelirleri Kanunun 21'inci maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili ekli kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur kanunun 96'ncı maddesinin (c) fıkrası gereğince karar verildi. Karar 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

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