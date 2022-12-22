Gıda tedarikçilerine 878 milyon TL ceza

REKABET Kurulu'nun, fahiş fiyat artışı iddiasıyla haklarında soruşturma yürüttüğü gıda üreticisi ve tedarikçisi 13 teşebbüse toplam 878 milyon TL idari para cezası verildi. Rekabet Kurulu, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren 5'i zincir market, 20 teşebbüs hakkında, 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatmış, bu kapsamda, 6-7 Aralık'ta teşebbüslerin sözlü savunmaları alınmıştı. Söz konusu 5 zincir markete aynı suçtan daha önce toplam 2,7 milyar TL ceza uygulanmıştı.

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