İzmir İktisat Kongresi Türkiye’ye örnek olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 17 Şubat 2023 tarihinde yapılacak '6. İzmir İktisat Kongresi'nin 100 yıl sonra yeniden aynı yerinde yapılırken. Türkiye Yüzyılı vizyonunun da önünü açacağını söyledi. Yeni Asır'ın, aynı tarihte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de farklı bir iktisat kongresi organize etmesini nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Bakan Nebati, şunları söyledi: "Merkezi hükümetin yapması gereken bir işi eğer başkaları üstleniyorsa, bu amacı dışına çıkan bir çalışma demektir ve bunun ne kabul edilebilir ne sürdürülebilir bir tarafı vardır. Bu tarihi binanın yeniden ihya edildiği yeri 1979 yılında CHP belediyeleri yıktırıp, otoparka dönüştürmüş. Onlar yıkıyor, biz yapıyoruz. Yapmakla kalmıyor, temelini sağlam tutuyoruz. Kusura bakmasınlar, birileri kendilerine rol biçecekse, biçsinler."

MİLLİ MÜCADELE RUHU İLE

İzmir İktisat Kongresi'nin tanıtımı için kente gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 17 Şubat 2023'te 6'ncısı yapılacak olan 'İzmir İktisat Kongresi'nin Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinesinde ve 100 yıl önceki gibi kongrenin ilk gerçekleştirildiği binada düzenleneceğini açıkladı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile birlikte açıklama yapan Bakan Nebati, "İzmir'imiz, 17 Şubat 1923 tarihinde Banka-Han binasında toplanan ve ülkemizin dört bir yanından gelen 1135 delegeye ev sahipliği yapmış, yeni Türkiye'nin ekonomi politikalarının ana hatları İzmir İktisat Kongresi'nde belirlenmiştir. Nasıl ki 1923 yılındaki kongre, ülkemizin o dönemdeki koşullarına göre yurdumuzun dört bir yanından milletimizin farklı kesimlerini temsil eden delegelerin katılımıyla yapıldıysa; biz de 6'ncı İzmir İktisat Kongresi'ni yine aynı yaklaşımla gerçekleştireceğiz. Esasen bizim tüm gayemiz, tüm gayretimiz ve attığımız her adım, bizzat Milli Mücadele ruhundan kök bulmuş, aynı ruh ve heyecanla ilerlemiştir" dedi.

ENFLASYONUN BOYNU KIRILDI

Türkiye Ekonomi Modeli'nin aynı İzmir İktisat Kongresi'nde olduğu gibi tamamen ülkemizin ihtiyaçları ve insanımıza has dinamikler dikkate alarak kurgulandığını vurgulayan Bakan Nebati, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı, yani insanımızın refahı odaklı bir anlayışla, ülkemizi küresel değer zincirinde üst sıralara taşımak amacıyla devreye alınmıştır. Her ne kadar yüksek enflasyon hepimizin canını yakmış olsa da aldığımız önlemler ve kaydedilen olumlu gelişmelerle onun da boynunu geçtiğimiz aydan itibaren aşağıya kırmış durumdayız. Hem döviz kurlarındaki oynaklığı azaltmayı başarırken hem de 2021'in Aralık ayında yüzde 70'leri aşan yabancı para mevduat oranını yüzde 50'nin altına kadar geriletmiş olduk" diye konuştu.

"IZAH EDILEBILIR BIR TARAFI YOK"

İZMİR Büyükşehir Belediye başkanı Tunç Soyer'in aynı tarihte farklı bir iktisat kongresi organize etmesinin izah edilebilir bir tarafı olmadığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2022 yılında merkezi hükümeti temsil eden, devleti temsil eden İzmir Valiliği, CHP belediyeleri tarafından yıktırılmış ve otoparka dönüştürülmüş alanı satın alıyor. Yüzüncü yılına yetiştirmek üzere hazırlıklarını yapıyor, ihale süreçleri tamamlanıyor, inşaata başlanıyor sonra kalkıyor birileri 'Ben burada toplantı yapacağım' diyor. Bunun izah edilebilir bir tarafı yok. Her şeyin bir usulü vardır, bir yol ve yöntemi vardır. Bunun dışına çıkarsanız tek başınıza kalır, şehrinize katkı sağlayacak bir organizasyonu da sekteye uğratmaya gayret eden bir görünüm ortasında kendinize rol biçmiş olursunuz" dedi.

METİN BURMALI