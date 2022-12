İzmirli esnafa indirimli sağlık hizmeti

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ile Özel Gazi Hastanesi arasında imzalanan protokolle, İzmirli esnaf sanatkarlar, esnaf teşkilatının çalışanları ve aileleri indirimli sağlık hizmetleri alabilecek. Esnaf sanatkar veya yakını, hastaneye gelemeyip, evde bakıma ihtiyaç duyduğu takdirde de uygun sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Sağlık hizmeti hastanın bulunduğu yere götürülecek, avantajlar esnafın ayağına kadar gelecek. İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ile Özel Gazi Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Yöneticisi Dr. İbrahim Padır tarafından imzalanan protokol bir yıl süreli olacak. İmkandan yararlanmak isteyenler, esnaf olduklarını gösterir belgeyi ibraz etmeleri halinde, kurumun sağlık hizmetlerinden indirimli yararlanabilecek.

SIKINTILI BİR SÜREÇ

Protokol ile zor ekonomik koşullar altında ayakta kalma mücadelesi veren esnaf sanatkarlara önemli avantajlar tanındığını kaydeden İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, "Korona salgınından en fazla esnaf sanatkarların olumsuz yönde etkilendiği toplumun her kesimince kabul edilen bir gerçek. 3 yıla yakın süreyle pek çok meslek kolunda faaliyetler durduruldu veya sınırlandırıldı. Bu süreçte esnaf sanatkarlar çalışamasa bile vecibeleri nedeniyle borçlandılar. Pandeminin arkasından gelen ekonomik dalgalanmalar da esnaf sanatkarların kendilerini toparlayabilmelerine izin vermedi. Zor günler geçiren esnaf sanatkarlara yapılacak her destek, tanınacak her avantajın önemli olduğuna inanıyoruz. Sağlık her işin başı. Özellikle pandemiden çıkılan şu hassas dönemde daha da önem kazanıyor. Yaptığımız protokolle üyelerimizin ve yakınlarının uygun koşullarda sağlık hizmetine kavuşmasına katkı koymak istedik" dedi.

SAĞLIKTA KALİTELİ HİZMET

Özel Gazi Hastanesi'nin İzmir esnaf camiasına hizmet vermekten mutluluk duyacağını belirten Evde Sağlık Hizmetleri Yöneticisi Dr. İbrahim Padır ise protokolden yararlanmak isteyenlerin hastanenin web sitesinden online randevu alabileceklerini söyledi. Padır, "Bazı hastalarımızın hastanelerimize gelmeleri çeşitli nedenlerle mümkün olamıyor. Bazı aileler için büyük sorun oluşturan bu durum karşısında evde doktor muayenesi, hemşirelik ve laboratuvar hizmetleri, ultrason ve röntgen işlemi, ağrı ve fizik tedavisi ile yara bakımı yapabilecek ekiplere sahibiz. Evde bakım sağlık birimimizin vereceği hizmetlerde yüzde 20 oranında indirim uygulayacağız" dedi.

İndirimler hakkında bilgi veren Özel Gazi Hastanesi Tıbbı Direktörü Dr. İbrahim Sivrikaya da, "Ayaktan teşhis ve tedavilerde muayene ilave ücreti üzerinden yüzde 20, Sintigrafi, Mamografi, doppler gibi ek ücret talep edilen tahlil ve tetkiklerden yüzde 10, yatarak teşhis ve tedavilerde yüzde 10 oranında indirim sağlayacağız. Ayrıca saç ekim ve check-up işlemlerinde de yüzde 10 oranında indirimli hizmetimiz olacak. Bizim için önemli olan kaliteli hizmeti en uygun koşullarda sunabilmek. Verdiğimiz hizmetin kalitesine kefiliz. Bu protokolle esnaf kesimine hizmet için böyle bir imkanı bize sunan Birlik yöneticilerine de teşekkür ederiz" diye konuştu.