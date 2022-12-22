Köprübaşı’nda Aralık ayında çilek hasadı

MANİSA'NIN Köprübaşı ilçesinde 6 bin 5 yüz dekar arazide yetiştirilen 'Coğrafi İşaret Belgeli' Köprübaşı çileğinde hasat devam ediyor. Havaların soğumasına rağmen yaz kış çilek yetiştirilen ilçede, çileğin kilosu 30-35 liradan satılıyor. Köprübaşı ilçesinin geçim kaynağı haline gelen çilek yetiştiriciliği, kış aylarında da çiftçinin yüzünü güldürüyor. Nisan ayında tarlada hasadı başlayan çilek, aralık ayının gelmesine rağmen hız kesmeden devam ediyor. Üretici Yunus Özcan "Fiyatlar sezonuna göre çok çok iyi. Toptancının ilgisi güzel. Şimdilik İstanbul, İzmir ve çevre il ve ilçe pazarlarındaki tezgahları süslüyor" diye konuştu.

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