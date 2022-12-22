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Haberler Ekonomi Kültür ve Turizm Bakanlığı 171 Sözleşmeli Personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 171 Sözleşmeli Personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığına 171 sözleşmeli personel alımına dair ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular 23 Ocak ile 6 Şubat tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

22.12.2022, 09:39

Kültür ve Turizm Bakanlığı 171 Sözleşmeli Personel alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilan, "Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 171 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." denedi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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