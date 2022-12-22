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Haberler Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu!

Son dakika haberi...Aralık 2022 Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda faizi değiştirmedi. Kasım ayında gerçekleşen Merkez Bankası toplantısı sonrası faiz yüzde 9 düzeyine çekilerek 26 ay sonra ilk kez tek haneye gerilemişti. TCMB Liralaşma Stratejisi doğrultusunda adımlar atarken, ekonomistler Aralık ayı faiz kararı sonrası gelecek mesajlara odaklandı.

22.12.2022, 14:05 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022, 14:15

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı. Aralık 2022 Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda faizi değiştirmedi. Kasım ayında gerçekleşen Merkez Bankası toplantısı sonrası faiz yüzde 9 düzeyine çekilerek 26 ay sonra ilk kez tek haneye gerilemişti. TCMB Liralaşma Stratejisi doğrultusunda adımlar atarken, ekonomistler Aralık ayı faiz kararı sonrası gelecek mesajlara odaklandı.

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