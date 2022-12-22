Milyonların beklediği haber! Başkan Erdoğan 2023 asgari ücretini açıkladı

Asgari ücrette pazarlık maratonunda sona gelindi. Üç kez bir araya gelen komisyon, uzlaşma sağlayamayınca devreye Başkan Erdoğan girdi. Bakan Bilgin ve TİSK yönetimi ile bi araya gelen Başkan Erdoğan, yeni asgari ücreti açıkladı.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti açıkladı. Erdoğan, ''Net asgari ücret 2023 yılında 8 bin 500 lira olması için aramızda mutabık kaldık. Şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan kaçınmayız'' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasından derlenenler şu şekilde:

Bize düşen görev milletimiz için hakkaniyetli sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır. Ne emekçilerimizin hakkının yenmesine ne de işverene altından kalkamayacakları bir yükün altına sokmak isteriz. Uzlaşma için samimi gayret sarf ettik.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Çalışan ve işveren tarafı ortak rakam üzerine anlaşamadı. Taraflardan biri katılmadı ama asgari ücreti ortada bırakamazdık. Geçmişte de hükümetçe sonuçlandırılan asgari ücret vardır.

Türkiye'de büyüme gayretlerinin en büyüğünün çalışma hayatında aldığımız bir gerçektir. Asgari ücreti açıkladıktan sonra memur ve emekli maaşlarında artış da bu şekilde tespit edilecek.

Ülkemizde 2002 yılında 184 lira olan asgari ücret bizim dönemimizde reel olarak yüzde 142 oranında artmıştır. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 50 oranında artış yapılmıştı. Gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı. Ara zamla asgari ücret 5 bin 500 liraya çıkarılmıştı.

Hem hakları koruyan hem denge gözeten bir yol izliyoruz. Biz hassasız, enflasyon rakamlarının düşüşüne şahitlik edeceğiz. Ülkemizdeki her vatandaşımız planını bu hedefe göre yapmasını bekliyoruz.

Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak yine asgari ücrette ara düzenleme yapmaktan da çekinmeyiz. Biz, milletimizle birlikte varız. Asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atıcaz.

ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 500 LİRA OLDU

Şimdi sizlerle önümüzdeki yılın asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Net asgari ücret 2023 yılında inşallah 8 bin 500 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Bu asgari ücretin öyle ki tabii işverene yansıması olduğu gibi bize de yansıması var. Bütün yansımaları düşünerek bu adımı attık.

Böylece asgari ücrette geçtiğimiz yılın ocak ayına göre yüzde 94 temmuz ayına göre yüzde 50 oranında artış sağlanmış, yıllık ortalama artış oranı yüzde 70'in üzerinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışan ve işverenlerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Devlet olarak bizim sırtımızda bir küfe var, bu küfe sürekli doluyor. Sağlık, eğitim ve ulaşımda atılan adımlarla Türkiye yeni bir yüzyıla giriyor. Şimdi Bİtlis'te yapacağımız açılışta da ciddi bir adım atıyoruz. Batıda ne varsa doğuda da olacak prensibiyle devam ediyoruz. Asgari ücret milletimiz için hayırlara vesile olsun diyorum.