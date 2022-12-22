MTV’deki artış oranı açıklandı

Yeni yılda MTV yüzde 122,9 yerine 61,5 oranında artacak. Bu artışla birlikte en düşük MTV 219 TL'ye çıkarken ödenecek en yüksek MTV oranı ise 101.153 TL oldu. Yeniden değerleme oranı her yıl ehliyetten pasaport ücretlerine, MTV'den emlak vergisine, yurt dışından getirilen telefon vergisine kadar birçok kalemde artışa neden oluyor. Bu yıl belirlenen yeniden değerleme oranını yüzde 122,9 olmuştu. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan indirim yetkisini kullandı.

Yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya azaltma yetkisi bulunan Erdoğan, MTV'deki oranı yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e düşürdü. Yılda iki kere ödenmesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksidi ocak ayında ikincisi ise temmuzda ödeniyor.