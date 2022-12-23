Bakan Muş: Haksız fiyat artışlarına ağır idari cezalar uygulanacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara en ağır idari cezaların uygulanacağını söyledi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı Bakanlığımız denetimlerini yoğunlaştırmıştır. Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü;

Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.