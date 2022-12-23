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Haberler Ekonomi Fuat Oktay EYT için tarih verdi!

Fuat Oktay EYT için tarih verdi!

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz

23.12.2022, 17:04 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022, 17:23

Fuat Oktay EYT için tarih verdi!

Son dakika... Milyonları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin tarih verildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı açıklamada, "EYT ile ilgili sorunu söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak" dedi.

Meclis tatile girdiği için EYT düzenlemesi en erken 3 Ocak Salı gününden itibaren görüşülebilir.

ERDOĞAN: 2023'TEN ÖNCE MASADAN KALDIRACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Reep Tayyip Erdoğan EYT'yle ilgili yaptığı son açıklamada, "2023'e bu konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız" demişti.

EYT DÜZENLEMESİ NEDİR?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT'li olarak nitelendiriliyor. Bu tarihte giren yasal düzenlemeyle emeklilik yaşı 58'e kadar uzatıldı.

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