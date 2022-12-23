Sıfır Atık’ta üçüncü zirve bugün Haliç’te

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, kapsamında bugün Haliç Kongre Merkezi'nde 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni düzenlenecek. Ana teması 'İklim ve Gençlik' olarak belirlenen zirve, Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ev sahipliğinde yapılacak. Zirvenin ilk bölümünde 'İklim İçin Gençlik Hareketi" paneli düzenlenecek. Zirve Yazar Sümeyra Kılınç'ın moderatörlüğünde "Ortak Evimiz Dünya" söyleşisiyle devam edecek. Öğleden sonraki oturum Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle yapılacak. "Yıl 2053 atıksız bir dünya" içerikli müzikal ve Sıfır Atık 5. Yıl film gösterimi ve konuşmaların ardından 12 kategoride 48 ödül sahiplerini bulacak.

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