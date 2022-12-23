Yunanistan adalarını birer birer satıyor!

SON yıllarda ekonomik krizler yaşadığı bilinen komşu Yunanistan'da, çoğu Ege Kıyıları'nda bulunan 50 ada ve adacık satılık. Adaların fiyatları 10 bin ile 25 milyon Euro arasında değişiyor. Adalardan birçoğu Muğla ve İzmir açıklarında bulunuyor.

Yunanistan en son 2015 ve 2017'de birçok ada ve adacığı 15 ile 186 milyon dolar arasında satmıştı. 2 binin üzerinde ada ve adacığa sahip olan Yunanistan'ın şu anda satılığa çıkardığı adalardan en ucuzu yüzölçümü 1 dönüm olan Lofiskos, fiyatı 10 bin Euro. Fiyatı en yüksek olanı da 25 bin Euro ile 12 bin dönümlük Sporades. Adaların fiyatları konumlarına göre belirleniyor. Yunanistan'dan ada almak isteyen yabancıların yerel bir avukat tayin etmeleri gerekiyor.

ADEM ÜLKER