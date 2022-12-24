Berberlere her hafta 1 gün tatil

BERBER, kuaför ve güzellik salonları 1 Ocak'tan itibaren haftanın bir günü kapalı olacak. Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu, tatil gününün tüm işletmeler için pazar olarak belirlenebileceğini, böylece haksız rekabetin de ortadan kalkacağını duyurdu. Federasyon Genel Başkanı Bayram Karakaş, "Odalarımızın talepleri doğrultusunda kaymakamlıklarımız ve valiliklerimiz nezdinde belirlenen günlerde bir günlük tatil uygulaması 1 Ocak'ta başlayacak. Genel eğilim pazar yönünde" dedi.

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