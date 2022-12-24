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Haberler Ekonomi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi alımı için ilan yayımladı.

24.12.2022, 10:27

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi" hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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