‘Zam yerinde ama enflasyon düşmeli’

İzmir iş dünyası temsilcileri asgari ücret artışıyla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Çalışanların maaşlarının artırılmasını yerinde bulduklarını belirten iş insanları, asgari ücret üzerindeki vergi ve prim yükünün azaltılmasını istediler. İş dünyası temsilcileri, ancak enflasyonla mücadelede başarıyla alım gücünün artırılabileceğini söylediler.

KISIR DÖNGÜDEN ÇIKILMALI

BASİFED BAŞKANI MEHMET ALİ KASALI: 8 bin 506 liralık yeni asgari ücretin hayırlı olmasını dilerim. Enflasyonun yüzde 80'lerin üzerine ulaştığı bir noktada güçlü bir iyileştirme gerekliydi. Ama alım gücünü koruma adına da olsa bu artışın işverene bir yük getireceği aşikar. İstihdamı da korumak adına işverene destek olunması gerekiyor. Asgari ücret üzerindeki vergi yükü azaltılarak, işverenin küçülmeden bu maaşları verebilme imkanı tanınmalıdır. Öte yandan her yıl aynı konuyu konuşuyoruz, asgari ücret yüzünden mi fiyatlar artıyor, fiyatlar arttığı için mi asgari ücrete zam yapılıyor? Bu kısır döngüden enflasyonu kontrol altına alarak kurtulabiliriz.

TEŞVİK PAKETİ BEKLİYORUZ

İZTO BAŞKANI MAHMUT ÖZGENER: Asgari ücretin 8506 liraya yükseltilmesini, çalışanların finansal zorluklarının giderilmesi açısından memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak çalışanların alım gücünün korunması için enflasyonla mücadelenin sürdürülmesi kaçınılmazdır. Ayrıca istihdam maliyetlerinin yanı sıra enerji ve hammaddedeki artışlara bağlı olarak işletme sermayeleri küçülen, finansmana erişimde zorlanan işverenin üzerindeki yük her geçen gün daha da artıyor. Vergi dilimlerinin de enflasyona paralel olarak güncellenmesini ve asgari ücrete yönelik desteğin artırılması için hızlı bir teşvik paketi açıklanmasını bekliyoruz.

VERGİ DİLİMLERİ AYARLANSIN

EBSO BAŞKANI ENDER YORGANCILAR: Asgari ücret artışı yerinde ancak enflasyon ve vergi dilimi konusunun da acilen çözümü gerekiyor. 2022'de asgari ücrete yıllık yüzde 80.8 gibi rekor bir artışın ardından, çalışan ücretlerinin asgari ücret kadar olan kısmına vergi muafiyeti getirilmesi ile enerji faturaları yardımlarının SGK prim matrahından ve gelir vergisinden muaf tutulması doğru adımlardı. Gelir vergisi tarifesinin ilk basamak tutarındaki artışın asgari ücret artışının çok gerisinde kalması, refah kaybını önleyemiyor. Her geçen gün alım gücü azalıyor. Vergi dilimleri asgari ücret artışı ölçüsünde acilen yeniden belirlenmelidir.

HERKES MEMNUN EDİLMELİ

GİFED BAŞKANI HURİYE SERTER: Bir yıldır yaşadığımız yüksek enflasyon koşullarında çalışanların ücretleri eridi. Bu nedenle yüksek oranlı zamlar yapıldı. Açıklanan rakam bu ekonomik koşullarda asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın hakkıdır. Ama işverenin de ücret maliyetini hafifletecek düzenlemelere ihtiyaç var. Enflasyon problemi çözülmediği sürece, bu ücret artışları kimseyi memnun etmeyecektir. Burada tüm kesimleri memnun edecek düzenleme, ancak enflasyonun kontrol altına alınması ve asgari ücret üzerindeki vergi ve prim yüklerinin düşürülmesiyle mümkündür. Bunlar yapılmadığı sürece bu artışlar kalıcı çözüm getirmeyecektir.

GEÇİCİ RAHATLAMA SAĞLAR

ESİAD BAŞKANI SİBEL ZORLU: Yüksek enflasyon yaşanan bir dönemde asgari ücrete yapılan zam geçici rahatlama sağlar. Ancak olması gereken, enflasyonla etkin mücadeleyle çalışanların alım gücünün yükseltilmesidir. Ayrıca, milli gelirin adil dağılımı açısından vergi dilimlerinin güncellenmesi önemli görülmektedir. Zaten yüksek enflasyon, döviz kuru, artan enerji maliyetleri ile finansmana erişimde ciddi sorunlar yaşayan sanayici ve iş insanlarımızın üzerindeki yük artmaktadır. Bu kapsamda, finansmana erişimi kolaylaştıracak, asgari ücrete yönelik desteğin artırılmasını sağlayacak bir destek paketinin acilen hayata geçirilmesini bekliyoruz.

TEŞVİK POLİTİKALARI ŞART

İZSİAD BAŞKANI HASAN KÜÇÜKKURT: 8506 liralık asgari ücret tüm çalışanlara hayırlı olsun. Enflasyonun TÜİK verilerine göre yüzde 85 seviyelerine çıktığı bir ortamda ücretli çalışanların kaybolan alım gücünün korunması gerekmektedir. Bu sebeple asgari ücrette yapılan yüzde 54'lük artışın makul olduğunu düşünüyoruz. Öte yandan asgari ücret üzerindeki vergilere düzenleme yapılması da istihdamı korumak adına önemli bir adım olacaktır. Yüksek sayıda çalışana sahip işletmelerin bu maliyet artışından korunması ve işçi çıkarmalarının önüne geçmek için bu vergi düzenlemelerinin ve teşvik politikalarının uygulanması gerekiyor.

DESTEK ALMADAN YÜRÜTEMEYİZ

EGSD BAŞKANI HAYATİ ERTUĞRUL: Yüksek enflasyon şartlarında hızla eriyen maaşların artırılması çok önemli. Ama işverenin maliyeti de sürekli katlanıyor. Bir asgari ücretlinin işverene maliyeti 12 bin lirayı buldu. İş dünyasında bu artışları maliyetlerimize hemen yansıtamıyoruz. Asgari ücretli dışındaki çalışanlar da bu artışları talep ediyor. Bu nedenle maliyetlerimiz inanılmaz artıyor. Vergi ve sigorta prim yükleri hafifletilsin. Bu maliyetlere katlanamayıp işçi çıkarmak zorunda kalanlar olmasın. Asgari ücret artışının da ilk 2 ayda erimemesi için enflasyonun düşürülmesi gerekiyor. Aksi takdirde ücret artışıenflasyon sarmalının içinde sorunlarımız sürer.