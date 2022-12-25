Aile destek ödemelerine yılbaşı hediyesi geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sağladığı sosyal hizmetler hakkında konuşan Yanık, aile destek programından 2.3 milyon kişinin yararlandığını duyurdu. Yanık, "Aile destek ödemelerinde yılbaşından önce bir hediye yapabiliriz" müjdesini de verdi.

YAŞLI NÜFUSA HAZIRLIK

Yardımların tamamının tematik ve şeffaf yapıldığına dikkat çeken Bakan Yanık, başvuruların yüzde 50'den fazlası e-Devlet'ten yapıldığını söyledi. Bakan Yanık, Türkiye'nin nüfusunun giderek yaşlandığını da ifade ederek, bu doğrultuda Bakanlığın en önemli çalışmalarından birisinin gelecek planlaması olduğunu söyledi. "Yaşlıların ve çocukların geleceğini planlamaya çalışıyoruz" diyen Derya Yanık, "Hem kurumsal anlamda hem aktif yaşlanmanın desteklenmesi hem evde bakım ve kendi sosyal çevresinde yaşlılarımızın desteklenmesi noktasında farklı hizmet modelleri geliştiriyoruz. Günümüzde duyulmayan ya da çok az duyulan alzheimer ve demans gibi hastalıklar 10-15 yıl sonra daha da görünür olacak Bunun sosyal, sağlık maliyetini karşılamamız lazım. Şimdiden hazırlanmamız lazım. Bunun için de ayrıca çalışıyoruz" şeklinde konuştu.