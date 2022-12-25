Asgari zam fırsatçılarını ağır cezalar bekliyor

TICARET Bakanı Mehmet Muş da, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimleri yoğunlaştırdıklarını bildirdi. Bakan Muş, "Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır.

Konuyu yakından takip ediyoruz. Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suiistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.