Aydın’a 3 milyarlık yatırımla 16 sanayi tesisi kazandırıldı

Aydın'ın 7 farklı Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirilen 16 tesisin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı. Bakan Varank, yaklaşık 3 milyar liralık yatırımla kurulan bu tesislerde 1700'den fazla yeni istihdam sağlanacağını söyledi.

KOBİLERE KOSGEB DESTEĞİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Söke'de bir granit firmasında gerçekleştirilen Toplu Açılış, Temel Atma ve İmza Töreni'ne katıldı. Aydın'a 41 proje ve 3.1 milyar dolar yatırım portföyü kazandırdıklarını belirten Bakan Varank, "Verdiğimiz destekler ve firmalarımızın Türkiye'ye olan güveni, ülkemizin dört bir yanında üretime ve istihdama dönüyor. Son bir yıllık dönemde 1 milyon 670 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşturmayı başardık" dedi. İhracatın 12 aylık dönemde 250 milyar doları aştığını dile getiren Bakan Varank, "Aydın'da 46 milyar liralık sabit yatırımın ve 60 binin üzerinde istihdamın önünü açtık. 15 bin KOBİ'yi KOSGEB destekleriyle tanıştırdık. Kalkınma Ajansı ile birlikte Aydın'da 300'den fazla projeye destek verdik. Kentte kayıtlı istihdam 62 binden 171 bine ulaşırken, ihracatı 200 milyon dolardan 1 milyar doların üzerine çıktı. Bugün Aydın'ın 7 farklı OSB'sinde faaliyet gösteren 16 yatırımın resmi açılışının gerçekleştirdik. Yaklaşık 3 milyar liralık yatırımla kurulan bu tesislerde 1700'den fazla yeni istihdam sağlanacak" dedi.

"CHP'Lİ BAŞKANLAR DÜRÜST OLSUN"

Bakan Varank, "CHP'li belediye başkanları diyorlar ki; Açılışlara bizi davet etmiyorlar. Biz çağırıyoruz ama gelmeyen onlar. Örneğin, Sayın İmamoğlu'nu İstanbul'da davet ettim gelmedi. Biraz dürüst ve samimi olmak lazım" dedi.

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