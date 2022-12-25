Bakan Vedat Bilgin’den EYT ve asgari ücret açıklaması! Yaş şartı olacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

ENFLASYON İÇİN NE MESAJ

Dünyada yaşanan büyük sorunlar, Türkiye'ye ağır bir enflasyon olarak yansımıştır. Enflasyon ücretleri düşürür, tahrip eder, öyle bir tarafı vardır. Biz 2 yıldır bu sürecin meydana getireceği sorunları görerek çok açık bir politika izledik. Türkiye sosyal bir devlettir. Emekçileri koruyan bir yapıya sahiptir. Biz bu yaklaşımı son 2 yılda kararlılıkla sürdürdük. Enflasyon geçtiğimiz ay hız kesmeye başladı. Tahminimizce, yüzde 35 ila 40 arasında mayıs ayına gireceğiz.

"BELİRLEDİĞİMİZ ASGARİ ÜCRET RAKAMI, CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU"

Biz 8.500 rakamı açıklarken, beklentileri ölçen bilimsel bir çalışma yaptırdık ve derinlemesine gözlem ve araştırma teknikleri olan bir araştırma yaptırdık. Küçük, büyük ve orta ölçekte çalışan işletme sahiplerine, yöneticilere, sendikalara, işçilere, bir de kamuoyuna sorduk. Belirlediğimiz asgari ücret rakamı, Cumhuriyet tarihinin rekoru. Peşin muhalefet yapmak isteyenler kendilerine gerekçe üretmekte zorlanabilir. Biz doğru yaptığımızı biliyoruz. Kaç gündür telefonlarımız susmuyor. Bu rakam çok ciddi bir rakamdır, bazılarında panik yaratmıştır. 7 bin 500- 8 bin arasında beklentileri olanlar, rahatsızlık duymuşlardır.

Sendikalarımızla çalışmaya çok önem veriyoruz çünkü emeği temsil eden kuruluşlardır. Türkiye'de sendikalaşma oranı ne yazık ki çok düşük. Örgütlenmenin önünde birçok engel var. Sendikalaşmanın önünü açacak çalışmalar yapmamız gerektiğini defalarca söyledim. Bunu da teşvik edecek başka projelerimiz var. Elbette asgari ücret komisyonu 3 bileşenlidir. Çalışma Bakanlığı orada taraf değildir. Bu defa işçi temsilcimiz Türk-İş katılmadı. 9 bin olmazsa imzalamayız dediler. O da onların takdiridir.

EYT'DE YAŞ ŞARTI OLACAK MI?

Ben yaş şartı konusunda tabloyu sunacağım ve bunu değerlendireceğiz.Bazı seçenekler tartışılıyor. EYT'de yaş konusu henüz netleşmedi.