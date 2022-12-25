İşçi sendikalarından Bakan’a şok talep

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2023 yılında asgari ücretin 8 bin 506 lira olarak gerçekleşmesiyle beklentilerin üzerine çıktıklarını dile getiren Bakan Bilgin, sendikalarla ilgili de flaş açıklamalar yaptı.

"ZOR DURUMDA KALIRIZ"

Asgari ücret zammı öncesi sendika başkanlarının taleplerini tek tek dinlediğini belirten Bakan Bilgin, "Bana gelen en önemli şey; Türkiye'de sendikacılığın bir anlamda eleştirmesi gerektiğinden bahsedeceğim. 'Siz 8 bin liranın ne kadar üzerinde asgari ücret verirseniz, o kadar zor durumda kalırız' dediler. 'Neden' dedim, 'Bizim toplu sözleşmelerde aldığımız ücreti aşmanızı istemiyoruz, toplu sözleşmeyi etkiler' dediler. Sendikalarımızın daha pazarlıkçı, aktif, netice alıcı söyleme sahip olmalarını ifade etmek için söylüyorum bunları" diye konuştu. Konfederasyonlara da seslenen Bakan Bilgin, "Türkiye'de en yüksek toplu sözleşme yaptıkları yerde 10 bin liranın üzerinde kaç işyerinde sözleşme yaptılar? Bahsettiğiniz ücretler toplu sözleşmelerinizde var mı? Talep ettikleri asgari ücretle, yaptıkları toplu sözleşme ücretleri arasında böyle bir fark olmaz" dedi.

Asgari ücrette beklentinin 8 bin civarında olduğunu belirten Bakan Bilgin, "Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmada; sokaktaki insanın beklentisiyle, işçilerin meseleye bakışı farklılaşıyor. Fabrikada araştırma yaptırdık. İşçiler üç büyük şehirde, Ankara, İstanbul, İzmir'de 8 binin üzerinde istediler" diye konuştu.

"ANADOLU DAHA AZ İSTEDİ"

Türkiye ortalamasının daha düşük olduğunu belirten Bilgin, "Anadolu'nun muhtelif illerinde 7 bin 600 küsur istediler. Üç büyük şehirdeki örneklemi dikkate alarak baktığımızda talep edilen rakam 8 bin lira civarındaydı. Biz sadece onunla sınırlandırmadık." şeklinde konuştu. Asgari ücretteki artışın işçiler tarafından memnuniyetle karşılandığını söyleyen Bilgin, "Türkiye'deki açlık sınırı, yoksulluk sınırı gibi tartışmaların büyük çoğunluğu bilim dışıdır. Bilimsel araştırma mantığına dayanmamaktadır. Ankara'da 15 marketten alınan fiyatla, Türkiye'nin açlık sınırı algısını yönetmek nasıl bir sorumsuzluktur? Bunu şiddetle reddediyorum. Bizim belirlediğimiz asgari ücret, işçilerin büyük çoğunluğu tarafından makul bulunmuş, değerli bulunmuştur. Şimdi enflasyon kur sabitlenmiş durumda. Enerji fiyatlarında yükseliş yok, hatta bir miktar düşüş var" dedi.