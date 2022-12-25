Yeni OSB Bozkurt’a kurulacak

DENİZLİ Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Bozkurt ilçesinde 1 milyon 700 bin metrekarelik alanda yeni bir organize sanayi bölgesinin kurulması için Denizli Valiliğine başvuruda bulunacaklarını açıkladı. Kasapoğlu, "Herkesin bildiği üzere sanayi odalarının asli görevi, organize sanayi bölgeleri kurmaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Denizli ziyaretinde, sanayicilerimizin yeni üretim alanları ihtiyacını kendisine ilettik. Bakanlığımızın da yeni organize sanayi bölgeleri konusundaki ılımlı yaklaşımı bizi mutlu etti. Projelerimize tam destek verdi. Yakın zamanda Bozkurt bölgesinde 1 milyon 700 bin metrekarelik alanda yeni bir organize sanayi bölgesinin kurulması için Valiliğimize başvurumuzu ileteceğiz" dedi.

SEBAHATTİN ALP