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Haberler Ekonomi Bakan Muş'tan zincir marketlere etiket uyarısı

Bakan Muş'tan zincir marketlere etiket uyarısı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunulduğunu bildirdi. Muş "Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

26.12.2022, 09:57

Bakan Muş’tan zincir marketlere etiket uyarısı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunulduğunu bildirdi.

Muş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk.

Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz."

"Ticaret Bakanlığı olarak sahada denetimlerimizi yoğun şekilde sürdürmekteyiz.

Haksız fiyat artışlarıyla mücadelede Bakanlık olarak elimizdeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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