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Haberler Ekonomi Hitit Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alacak

Hitit Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alacak

Hitit Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alımı için ilan yayımladı.

26.12.2022, 09:48

Hitit Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Hitit Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atama Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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