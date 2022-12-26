Ocak’ta alınan maaş Mart’ta düşmeyecek

İşçi, memur, kendi adına çalışan Bağ-Kur'lu olmak üzere bütün çalışanları doğrudan ilgilendiren gelir vergisi tarifesinde değişikliğe gidiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi dilimlerine yönelik çalışma başlattı. Ocak-Şubat'ta alınan maaşın sonraki aylarda vergi dilimine takılarak azalmasının önüne geçilecek, ücretin niteliğini ve alım gücünü aşındırması önlenecek.



2550 LİRA CEPTE KALACAK

Mevcut uygulamada 20 bin lira brüt maaşı olan bir çalışandan yüzde 14 SGK işçi payı (2800 lira), yüzde 1 işsizlik sigorta payı 100 lira kesilirken kalan miktar gelir vergisi matrahını oluşturuyor. Gelir vergisi matrahı bu yılın tarifesine göre 17 bin lira 32 bin liradan daha düşük bir meblağ olduğundan işçi ya da gelir sahibi mükellef birinci vergi dilimine giriyor ve gelir vergisi yüzde 15 hesaplanıyor. Bugün itibariyle vergi dilimi kesintisi 2550 lirayı buluyor. Yapılacak düzenlemeyle birlikte bu örneğe göre 2550 lira çalışanın cebinde kalacak. Yeni yılda cepte kalan tutar daha da yükselecek.



VERGİ DİLİMLERİNE AYAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi dilimlerine yönelik çalışma yaptığını belirterek, "Ocak'ta aldığımız maaşı neden Temmuz'da alamıyoruz" eleştirilerinin ortadan kalkacağını duyurdu. Gelir vergisi, kişi ve işletmelerin elde ettiği gelir üzerinden alınıyor. Gerçek kişilerin tabi olduğu gelir vergisi bir yılda elde edilen kazanç üzerinden veriliyor. Vergi dilimleri bu yıl ücretli çalışılarak kazanç elde edenler ve ücret dışındaki gelirlerden kazanç elde edenler olarak iki kategoride belirlendi. Yılın son aylarında yıllık kazanç arttığından gelir vergisi oranı da değişiyor, çalışanlardan yapılan kesintiler, maaşları azaltıyor.



HANGİ AYLAR DEĞİŞİYOR

Örneğin brüt ücreti 17 bin 500 lira olan bir çalışanın Ocak'ta eline geçen net maaş 13 bin 187 lira olup bu tutar Mart'ta 11 bin 555 liraya, Mayıs'ta 12 bin 136 liraya, Haziran'da 11 bin 401 liraya geriliyor. Aynı çalışanın Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında eline geçen tutar 11 bin 614 lira oluyor. Örneğin, 25 bin lira brüt ücreti olan Ocak'ta 18 bin 548 lira net ücret alırken bu tutar Şubat'ta 14 bin 874 liraya, Mart'ta 17 bin 486 liraya Nisan'da 16 bin 436 liraya, Mayıs, Haziran, Temmuz'da 15 bin 998 liraya geriliyor. Bakan Bilgin, dün gece katıldığı bir programda EYT konusunda yaş konusunun ihtimal dahilinde olduğunu ve henüz netlik kazanmadığını açıkladı. Vedat Bilgin, "Ocak'a varmadan EYT'yi masadan kaldırırız. Meclis'e gitmiş olur" dedi.

BİLGİN KÜLLİYE'DE SUNUM YAPACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı açıklamalara göre yılın son Kabine toplantısı ile beraber EYT düzenlemesinin de netleşmesi bekleniyor. Külliye'de bugün yapılacak 2022 yılının son Kabine toplantısında masada yoğun bir gündem olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunumda bulunarak düzenlemenin son halini paylaşacak. Toplantıda, kısa süre içinde Meclis'e sunulması planlanan yeni tasarının detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılması bekleniyor.

VERGİ DİLİMLERİ NETLEŞECEK

Gelecek yıla ilişkin gelir vergisi dilimleri Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra netleşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden değerleme oranını (yüzde 122.93) alt ve üst sınır olarak indirme, artırma yetkisi bulunuyor. Yetki kullanmaması durumunda oluşacak yeni vergi dilimlerine göre birinci dilimde 71 bin 337 liraya kadar alınan vergi yüzde 15, ikinci dilim 156 bin 61 liraya kadar alınan vergi yüzde 20 olacak, üçüncü dilimde 378 bin 981 liraya kadar alınan vergi yüzde 27 olacak. Dördüncü dilim 1 milyon 961 bin liraya kadar alınan vergi yüzde 35, beşinci dilim de 1 milyon 961 bin lira üstü alınan vergi yüzde 40 gerçekleşecek.

HAZAL ATEŞ