En yüksek işsizlik ödeneği 8 bin 6 lira

YENİ asgari ücretle birlikte en düşük işsizlik ödeneği 4003 liraya, en yüksek de 8006 liraya çıktı. İşsizlik ödeneği en geç bir ay içinde hesaplara yatarken, malullük, dul aylığı alanların işsizlik maaşı kesilmiyor. Hastalık halinde başvuruda 30 gün aranmazken, ödenek için işten çıkış kodu önem taşıyor. İşçi ve işvereni korumak için devreye alınan kısa çalışma ödeneğinde temmuzaralık döneminde 9706 lira olan tavan da 15 bin liraya çıktı. İşsizlik ödeneği almaya hak kazananlara İŞKUR, GSS primini ödeme dışında yeni bir iş bulma, aktif işgücü hizmetleri kapsamında kurs, programlar ayarlıyor.

3 MİLYON KİŞİ ALDI

Yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 4 bin 3 lira, en yükseği ise 8 bin 6 lira şeklinde uygulanacak. Bu rakamlardan binde 7.59 oranında damga vergisi kesintisi yapılacak. İşçi ve işvereni korumak için olağanüstü durumlarda devreye alınan, sıkıntıda olan işletmelerin de başvurduğu kısa çalışma ödeneği tavanı da yeni asgari ücretle birlikte arttı.

Temmuz-aralık döneminde 9 bin 706 lira olan bu tavan yeni asgari ücretle birlikte 2023 yılında 15 bin liraya çıkacak. Salgınla mücadele döneminde 3 milyonun üzerinde çalışan kısa çalışma ödeneği almıştı. Aralık itibariyle bu sayı binlere düşmüş durumda. İşsizlik maaşı alabilmek için, son 3 yılda en az 600 gün prim ödenmesi, son 120 gün hizmet akdiyle çalışılması zorunluluğu bulunuyor. İş akdinin feshedildiği tarihten itibaren 30 gün içinde başvuranlar hak ettikleri işsizlik maaşını tam olarak alıyor.

EYT DOSYASI BESTEPE'DE

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik kapsamlı bir dosya hazırladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan dosyada yaş sınırını da içeren seçenekli tablolar ortaya konuldu. Bugüne kadar başlangıç tarihi olarak ifade edilen 8 Eylül 1999, 5000 prim günü, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl şartı değişmeyecek, kısmi emeklilik koşulları devam edecek. Aralık başı itibariyle EYT kapsamında olanların sayısı 1 milyon 900 bin. Bunların 746 binini SSK'lılar, 400 binini memurlar, 480 binini Bağ-Kur'lular, 274 binini yaşı bekleyen işsizler oluşturuyor.

DOSYADA NELER VAR

● Yaş sınırı olursa 2023'te 950 bin kişi emekli olacak ● SSK'lılarda 5000 gün şartı değişmeyecek ● 3600 günle yaştan emekli olunabilecek ● Kıdem desteği doğrudan işçiye yapılacak ● Kıdem ödemeleri firma limitlerinden düşmeyecek ● Borçlanma sigorta başlangıcını öne çekecek ● Prim ihtiyacı kadar borçlanma imkânı var ● Kısmi emeklilik koşulları sürecek.

EMEKLİLER ASGARİ ÜCRET ZAMMI VE İNTİBAK İSTİYOR

EN düşük emekli aylıklarının asgari ücretin bir hayli altında kaldığını belirten Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarına asgari ücretteki artış oranında zam talep ettiklerini belirtti. Asgari ücrete temmuz ayına göre yüzde 54,5 oranında artış yapıldığına dikkati çeken Ergün "Hükûmetten bu oranlardaki bir artışı emekli aylıkları için de yapmasını istiyoruz. Son artışla asgari ücret 8.506 liraya yükseldi ancak en düşük emekli aylığı 3.500 lirada kaldı. 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek bir intibak düzenlemesi de hayata geçirilmeli" dedi